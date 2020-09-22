回饋方案出爐　百佳派4000萬元食物券　惠康捐100萬張現金券

補貼僱主9至11月支薪的第二期保就業計劃即將派發津貼，政府在第2期計劃中新增規定，要求2大超市百佳和惠康若申領補貼，須承諾於9月至11月接受補貼期間，為顧客提供各方面優惠。百佳今(22日)表示，已申請第二期保就業計劃，所遞交惠及弱勢社群的建議書也已獲得政府接納，將向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人200港元現金食物券，預計受惠人數逾20萬，總額料逾4000萬港元。

百佳表示，現金食物券毋須申請，將透過20間社福機構甄選最有需要的弱勢社群，並於10月初開始代百佳派發現金食物券予有需要人士。百佳續指，會繼續與不同社福機構合作，將現金食物券派發到有需要人士手上。

百佳母公司屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲表示，疫情下失業率飆升，基層市民生計大受影響，冀能透過計劃把關愛擴展到全港18區。

惠康亦宣布，將啟動總值超過1.2億港元的「點點心意」回饋社會計劃，包括與一直合作的慈善團體夥伴，在未來10個月向有需要社群派發100萬張現金券及100萬張餐券，涉款超過8000萬港元；捐獻500萬港元幫助弱勢社群；並承諾由9月底起，於未來至少6個月內維持300款日常必需品的價格，以支持香港社區。

翻查資料，百佳超級市場在第一期保就業計劃獲逾1.61億港元補貼額，承諾受薪僱員人數8000多人；惠康超級市場的母公司牛奶有限公司，亦獲批補貼3.99億港元，承諾受薪僱員人數2萬多人。