9區試行第三代太陽能廢物壓縮箱　每箱可處理600公升垃圾

家居廢物激增，鄉郊地帶常見垃圾桶爆棚，致鼠患及蟲害問題不絕。食物環境衞生署今（22日）宣布，開展第三代太陽能廢物壓縮箱試驗計劃，分2批在9個分區的鄉郊民居安裝24個壓縮箱，為期1年，以改善因垃圾桶滿載引致的胡亂棄置家居垃圾情況，並減輕由亂拋垃圾引致的鼠患及蟲害等問題。

食環署發言人指，第三代壓縮箱沿用以往設計的自動感應投入口、透明投入口面板及指示燈，並改良壓縮比及處理時間、加大投入口，以及加裝通風、照明及除臭等裝置，料可處理多達600公升垃圾。該署會先在荃灣區、離島區及南區安裝12個壓縮箱，並將於10月下旬在西貢區、北區、大埔區、沙田區、元朗區及屯門區安裝另外12個壓縮箱。

該署續指，就涉及更高垃圾量的民居，署方亦積極探討在技術上可行、具成本效益並為社區接受的方案。

食環署分別在前年年及去年年進行第一代及第二代壓縮箱試驗計劃，社區持份者普遍支持裝置壓縮箱，食環署收集意見後再改良壓縮箱的設計及運作。第三代壓縮箱沿用以往設計的自動感應投入口、透明投入口面板及指示燈，並在多方面作出優化，包括改良壓縮比及處理時間、加大投入口，以及加裝通風、照明及除臭等裝置。