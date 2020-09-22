政Whats噏：林琳聯合國會議上發言　要求國際勿將香港當政治籌碼

青年發展委員會委員林琳尋日(21日)以中國聯合國協會理事身份，透過視像系統出席聯合國人權理事會會議，佢話全球領導人認為以暴力手法表達訴求嘅香港年青人，就係自由鬥士，但係每當暴力事件發生喺自己城市內就不能夠接受，呼籲大家停止支持暴力，要求國際社會唔好再將香港當作政治籌碼。

林琳形容香港就好似一支糖霜魔術棒，反問聲稱會同香港企埋同一陣線嘅國家，係咪要透過鼓勵香港嘅年青人破壞城市、無視基本法，仲有接受分裂主義嘅方法同行？林琳話無辦法相信呢啲偽善行為竟然可以發生，仲獲得主流媒體和政客接受，又問點樣維持國際秩序、公正判決，不分政治立場去維護真理呢？

林琳敦促有份出席會議嘅人士必須公平對待香港所發生嘅事情，又話港人多個月以嚟發生嘅恐怖襲擊過住悲慘嘅生活，直到《港區國安法》實施後，先至可以穩定落嚟，佢呼籲大家停止支持暴力同吹捧騙子，強調中國係一國兩制，並非一國同另一個獨立國家。

林琳兩個月前曾經喺同一場合形容，香港舊年一夜之間變咗做「葛咸城」，譴責香港嘅暴力活動同外國干預，表示支持港區國安法。