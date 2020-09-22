沙田坳邨凶宅屍臭入屋半月未除　街坊寢食難安

黃大仙慈雲山道沙田坳邨順田樓一低層單位，本月7日因傳出臭味，消防破門入屋揭發中年男戶主倒斃屋內，事後仵工將屍體抬走。不過，街坊指單位一直無人進行徹底清潔，持續傳出惡臭，吸入後會頭暈、頭痛，甚至因感到壓力太大而無法睡覺，有街坊更一家四口需搬到親戚處暫住一周避臭。

東網記者今日(22日)到現場了解，見到案發單位門口被黑膠袋封閉，門外左右兩邊放了兩盒香精除臭，門口不見有蟲或烏蠅，基本上已聞不到臭味。

居於案發單位對面的植小姐稱，好像死老鼠的臭味一直持續，她一出門就聞到臭味，會出現咳嗽及反胃作嘔。臭味亦攻進屋及房間，令其一家四口睡不安寧，食飯難以下咽，她感到好大壓力。一家人只好搬到親戚家暫住一個星期避臭，上周三才搬回家，並買了香薰用作除臭辟味。植又指，曾發現有蟲從單位爬出來及周圍飛。

另一名街坊吳伯稱，臭味維持約3個星期，他曾向房署投訴，又到警署投訴，但因死者驗屍報告未出，因此單位內部分物件不能移動。房署曾派員進入單位清理及噴灑清毒藥水，可惜因清理不徹底，令臭味一直未能根除。