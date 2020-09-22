男生掟汽油彈改判勞教　上訴庭指讚他優秀屬過譽

15歲男生為發洩對政府、建制派及警隊的不滿，今年1月深宵時分向着無人的馬路投擲汽油彈，他早前在屯門法院兒童庭承認縱火和管有物品意圖損壞財產兩罪，被判感化18個月，律政司認為判刑過輕，申請覆核刑期得直。上訴庭上周四（17日）改判他入勞教中心，今日（22日）頒判決書解釋理據，指原審判刑明顯不足並原則上犯錯，以本案嚴重性而論，雖然被告未成年，但仍必須判處監禁式刑罰。另外，上訴庭對原審裁判官形容被告「優秀」亦有保留。

高院首席法官潘兆初在判詞表示，香港人煙稠密，居住及工作環境擠迫，一旦發生火災後果往往十分嚴重，因此縱火罪必須從嚴處理。雖然基於相關的案情可以多樣多式，上訴庭並無為縱火罪訂下量刑指引，但法庭一直以來對縱火犯都會判處即時監禁，即使犯事者未成年，除非案情特別輕微，或有極特殊情況或很強的求情理由，判處感化都不合適。

潘法官指本案屬嚴重的縱火行為，被告以投擲汽油彈的方式縱火，以及是在另案保釋候查期間犯案，屬於加刑因素，判拘留式刑罰是唯一選擇。雖然感化條件之一是要被告在院舍接受9個月住宿訓練，但始終不能與羈留在懲教機構相提並論。

此外，原審裁判官在判刑時，完全無提到有關懲罰和阻嚇等判刑因素，難免讓人覺得她只考慮被告更生，而忽視其他判因素。

至於原審裁判官形容被告「優秀」，上訴庭亦認為有商榷之處。潘法官指被告雖曾參與屋苑邨巴路線重組活動等地區服務，但說他樂於服務香港是有點誇大。而且被告學業表現平平，曾於中三留級，操行方面亦有小問題，形容他為優秀，實有過譽之嫌。潘官認為被告鹵莽、守法意識薄弱，易受別人影響，父母亦承認對他監管無效，這些因素原審裁判官似乎都有所忽略。