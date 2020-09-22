浸大招募170名新冠復康者　提供運動訓練及中藥等癒後護理

新冠肺炎患者痊癒後仍需要全面復康，香港浸會大學推出一項復康計劃，結合心肺及阻力運動訓練和服用中草藥，為康復者提供全面性的復康護理。該計劃將會招募約170名康復者，以改善康復者的新陳代謝和免疫系統功能，及他們與肺部問題相關的臨床症狀。

該項計劃名為「香港新冠復康行動」計劃，浸大團隊計劃讓相關病癒患者免費參加為期3個月的復康護理，計劃將運作至2022年12月。康復者如有興趣參加，可致電3411 2019或電郵covidreh@hkbu.edu.hk查詢。

根據計劃，參加人士會被安排接受不同療程組合的復康護理方案。浸大的健康專家會透過網上實時平台，指導參加者進行遙距運動訓練，中醫師則會安排他們服用有滋陰潤肺功效的中草藥處方。所有參加者均會在後續的3個月得到跟進護理，並進行三次功能評估，包括血液、尿液及糞便測試。

為了評估計劃的成效，團隊將會在病癒人士接受心肺運動、阻力訓練、呼吸肌肉訓練、服用中草藥等後，採用多種生物化學測試，評估參加者整體的新陳代謝及腸道菌群功能改善狀況，並將評估改善及復康的質素。