旅遊業界陷絕境　怒轟政府支援堅離地　料年底500間旅行社結業

政府早前宣布第三輪防疫抗疫基金僅涉及240億港元，開支較上一輪激減逾千億港元，明顯「大縮水」！旅遊業界怒斥政府補助極之不足，「真係好離地」，推算年底有3成、即500間旅行社結業，預計3000名旅遊業從業員失業。

旅遊業界是疫情期間受創最深的行業，港府先後公布的三輪抗疫基金雖然都有涵蓋旅遊業，但支援金額卻步步減少，業界今(22日)召開「旅遊界憤怒了」記者會，表達對新一輪基金的不滿。香港旅遊業議會主席黃進達表示，香港有超過1700間旅行社，涉及約1.7萬名全職及近萬名兼職從業員，業內有近6成屬5人以下的小型旅行社，若按最新每名員工5000港元補貼計算，即每間旅行社只領取到2萬多港元補貼，支援力度嚴重不足，他透露疫情至今已有70多間旅行社結業，涉及400多人。

旅遊界議員姚思榮指出，自去年起旅遊業已受修例風波影響致生意大跌，入境旅客跌一半，出境遊亦下挫20%，惟今年疫情爆發情況更差，8個月來零收入。業界一直與政府有聯絡，政府均表示理解，但可惜支援措施出爐後與業界期望落差很大，促政府盡快作出適切果斷跟進。

香港旅行社解困大聯盟姚柏良批評，第三輪抗疫基金「離地」，而聯盟在政府公布消息後訪問206間旅行社，結果有8成旅行社指目前零業務，更有34%表示若情況持續會考慮結業，33%會考慮削減人手，29%將縮減規模，及25%考慮轉型。姚推算年底將有500間旅行社結業。

經營入境遊的香港華商旅遊協會主席謝淦廷表示，旅行社自去年底起已由40人縮減至20人，目前正靠保就業計劃「吊命」，直言若11月保就業計劃結束，人數將大減至5人，料屆時將出現大規模倒閉潮和裁員潮，坦言「真係無辦法，依家唔係渡過緊難關，係鬼門關！」