機場海關搗曲奇餅運毒案　檢1100萬可卡因拘2男

香港海關機場貨運組人員於本月16日下午，在超級一號貨站檢查一批由歐洲寄來香港、報稱朱古力曲奇的空運貨物，透過X光檢查160盒曲奇時，發現7盒的影像有可疑。關員於是打開曲奇盒查看，發現盒的上層為曲奇餅，下層則藏了一塊約重1.1公斤的磚狀懷疑可卡因，檢獲的毒品約重7.7公斤，市值約1100萬港元，相信不法之徒以高價食品作包裝掩飾，將該批毒品運來香港。

海關其後拘捕一名前來提貨、報稱貨車司機的65歲男子。昨日(21日)下午，海關再於葵涌拘捕另一名30歲本地男子，懷疑他為接收該批毒品的收貨人。65歲男子已獲准保釋候查，30歲男子則被控以一項販運危險藥物罪名，案件於明日(23日)到西九龍裁判法院提堂。

海關毒品調查科調查主任邱穎揚表示，用作掩飾運毒的貴價曲奇餅，每盒300至400港元，毒品原本寄去沙田火炭一地址，但經查證發現為假地址，不排除該批毒品將會轉口到其他地方。

海關強調，將與物流業界加強合作，以及加強堵截利用郵寄或速遞等渠道偷運毒品。海關強調，販運危險藥物為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。