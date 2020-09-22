醫管局最快10月起允非急症醫院探病 家屬每周可一節探視

第三波疫情於7月初爆發後，醫院管理局曾收緊公院探病安排，醫管局總行政經理張子峯今(22日)表示，10月1日長假期後，當局會視乎情況考慮恢復非急症醫院的探病安排，家屬每周可獲安排一個節數進行探訪，但要遵守不可脫口罩及須探熱等防疫安排。

他指，現時全球疫情嚴重，醫院緊急戒備狀態仍生效，目前未有條件全面恢復探病安排，相信短時間內難回到疫情前所有醫院均容許探病的情況。

對於醫管局曾收緊非緊急服務，令輪候服務人數增加，張指，將於9月底至11月期間，以特別酬金計劃聘請休班醫護於假日工作，服務積壓至某一水平會加開節數，包括內視鏡、手術、專科門診等，但暫未知將會加開多少節。

他又提及，醫管局在疫情期間，曾加開7個公私營合作計劃，包括黃疸病、剖腹分娩等，另有逾600名胃鏡檢查的病人、逾200名泌尿科病人等，在疫情期間被轉介至私營醫療機構進行檢查，而跟進工作則由醫管局負責。

醫管局早前提到擬逐步恢復非緊急服務，張稱，由於第一及第二波疫情時未有經驗，故收緊服務的幅度較大，2月情況最為嚴重，有一半服務須收緊，至第3波疫情，受影響的服務已降至20%至30%。