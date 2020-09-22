社聯發現近三成照顧者有負面情緒　促當局關注隱蔽照顧者

一名21歲智障人士早前疑在家庭倫常慘劇中喪身，各界關注照顧者支援不足的問題。香港社會服務聯會一項調查發現，逾60%受訪者照顧家人已超過20年；28%受訪者會因照顧工作產生沮喪等負面情緒、亦影響其個人生活計劃及發展。團體指調查反映照顧者的壓力，擔心其他缺乏支援者問題更嚴重，促請當局訂立照顧者為本的政策，正視他們的需要。

該項調查於去年10月至今年1月間進行，共訪問745名成年殘疾人士的家庭照顧者。約60歲、育有兩子的梁女士指出，自己是單親媽媽，已獨自照顧兩名患有自閉症及智障的兒子超過15年，其中長子病情較為嚴重，容易受刺激，亦曾出現自殘行為，已在去年9月正式獲得成人院舍宿位。

她指，幼子踏入青春期時情緒波動較大，容易因無法表達意見而發脾氣，自己更曾試過被他打中跌倒，須入院留醫數日，壓力大增。她又指，不會把幼子交由他人照顧，以免弄傷別人，期望政府可增設24小時照顧者熱線，並增加照顧者津貼。

社聯業務總監賴君豪擔憂，社區還有不少沒有得到地區支援的隱蔽照顧者，他們面對的生活及照顧壓力更大，機構的總主任（政策研究及倡議）黃和平亦指，是次調查於新冠肺炎爆發前進行，照顧者在疫情下或面對更大的照顧壓力，建議當局增加彈性的喘息及緊急支援服務、恆常化照顧者津貼計劃、並落實照顧者為本的政策。