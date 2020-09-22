病人腸內遺紗布痛足8個月　放射科醫生停牌2個月緩刑18個月

養和醫院爆出醫療事故，一名在該院接受結腸造口手術的男病人，術後腹痛長達8個月，醫院安排病人照腸X光，20張X光片中多達12張清晰顯示有絲帶狀異物，但放射科醫生李建華均未發現，結果病人情況惡化，須接受緊急手術切腸保命。事件揭發病人進行結腸造口手術時有手術紗布遺留腸內，結果侵蝕小腸。醫委會聆訊後，李建華因漏報病人情況被裁定專業失德罪成，判停牌2個月，緩刑18個月。

案情指出，男病人2015年接受前列腺癌切除手術後患上腹膜炎，下腹持續疼痛，同年10月於養和醫院接受結腸造口手術，但痛楚持續，事後求醫被診斷上腹至造口出現硬結，病人疼痛難耐，並有嘔吐，曾兩次到明愛醫院求醫，被診斷出有腸阻塞，並發現腸內有異物。

養和醫院得知後，安排男病人照腸X光，由涉事放射科醫生李建華負責，結果20張X光片中有12張顯示腸內有絲帶狀異物，但李撰寫報告時未有提及。男病人的病情於一個月後急速惡化，需進行緊急手術，才揭發腸內被遺留了一個拳頭大小的紗布，已侵蝕部分小腸，需要切除。醫委會判決時指事件性質嚴重，但考慮到李認罪及有悔意，判處除牌2個月，緩刑18個月。