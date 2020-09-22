保險公司被轟疫情下趁火打劫　的士保費增至最高9萬元

今年的士保費「疫市」大幅飆升，最高至每年9萬港元水平，甚至不獲續保，導致的士車主及司機難以承擔，部分更因未能購買保險而不能營運。香港的士小巴商總會理事長周國強表示，由於司機輕微意外都會索償，加上包攬訴訟日益嚴重，有保險公司出現「蝕本」，繼而轉嫁損失到業界，瘋狂加價，批評保險公司將營運虧蝕責任推卸。

公司有近90輛的士的車主黃先生苦訴，其中1輛的士自上年續保後未發生過交通意外，惟保險公司竟追加3年內的撞車記錄，續保時被加逾2倍保費，由2.3萬港元暴增至7.6萬港元，第三者保險亦由1.1萬港元暴加至5.5萬港元，批評保險公司擅自改變以往制度。他又指，有的士3年未發生過意外仍被拒保，即使續保，亦無法負擔龐大支出，而目前公司已有20輛的士被拒保。

立法會交通事務委員會主席易志明表示，疫情下的士業界苦不堪言，加上保費佔的士營運成本三分一，車主無奈之下加租，轉嫁司機身上。業界促警方及保監會聯手打擊濫用索償及包攬訴訟等行為，另外的士保險可指定駕駛者，減低保費，以鼓勵良好駕駛車主，減低交通意外索償風險。