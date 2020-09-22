高鐵站關閉7個月　周邊食肆生意暴跌8成　業主劈租近半

廣深港高鐵香港段明日(23日)通車兩周年，但受疫情影響，高鐵西九龍站關閉至今逾7個月，令周邊原本想做高鐵遊客生意的大量商舖生意慘淡，有食肆生意暴跌8成，街上「吉舖」處處。商舖業主為求人承租，續租時不惜減租最多48%。

政府在今年1月30日關閉高鐵香港西九龍站，導致高鐵通車第二年總客量僅錄得525.5萬人次，平均每日14397人次。運房局早前稱，因為客量低於預期，估計由政府擁有的九鐵今年需向港鐵補貼營運開支。現時政府將高鐵站內停車場以月租300港元長租予的士停泊，香港的士小巴商總會理事長周國強稱，場內約停泊了260輛的士。

車站關閉逾7個月，站內商舖最受影響。連鎖食肆「添好運」在該站設有分店，老闆麥培東指該店生意佔所有分店總營業額20%，雖然港鐵在車站關閉後安排免租，但仍需將該店約20名僱員安排到其他分店工作，涉及每月約50萬港元開支。

高鐵站對面的佐敦渡船角一帶是食肆集中地，但現時有大約2成地舖貼上招租廣告。在文昌街開業35年的「和記海鮮飯店」股東譚先生稱，高鐵停駛令店舖損失1至2成生意，加上受疫情影響，生意額暴跌逾8成，雖然近期獲業主減租3成，但仍然經營艱難。另一家在文苑街的越南菜食肆「老趙」，老闆趙先生稱高鐵封站後生意減少4至5成。

根據美聯物業提供資料，高鐵封站後周邊商舖有減租情況，尤以廟街210號的地舖於續租時減租幅度最大，由原本每月15.5萬港元減至8萬港元，減幅高達48%。