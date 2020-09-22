扮中情局特務人體學科研人員　男子騙兩男童手淫候懲

31歲電腦男技術員於2016年及2019年先後佯裝是香港大學科研人員，以及類似美國中情局的情報組織特務，藉詞身體檢查，先後替兩名當時分別15歲及16歲的男童手淫。兩名事主不甘受辱報警求助，該名技術員今(22日)在區院承認2項以威脅手段促致他人非法性行為及1項管有虛假文書罪，還押至10月16日，等候索取其心理及背景報告，以及兩名事主的創傷報告後判刑。

首案發生於2016年3月，該案事主X當時年僅15歲，他透過社交媒體Instagram認識當時27歲的被告羅宇霆。被告自稱受僱於香港大學，從事人類生長學的研究工作。

二人相識一個月後，被告相約X見面，並開出每次400至1000港元的報酬，利誘X參加他的研究工作，但X若中途退出研究，就須支付4750港元的賠償金。

2016年4月10日，被告帶X到數碼港園區共享工作間Smart Space的會議室進行「研究」，聲稱會為X進行神經療法。被告在會議室內安裝攝錄機，並叫X脫光衣服。X不情願，被告就威脅若中途退出「研究」，賠償金要加碼至6000港元，甚至可能有法律後果。

X感到害怕唯有就範，全裸躺在桌上讓被告為他手淫15分鐘直至射精。但X收不到任何報酬，被告之後還想約X再做「研究」，X拒絕並於2017年2月報警。而港大就指未曾聘請被告從事任何研究工作。

至於另一事主Y，則是透過一名朋友認識被告，朋友告訴Y被告自稱是情報組織特務，其所屬組織性質與美國中情局(CIA)類似，且已掌握Y的個人資料。

Y感到害怕，去年6月13日遂答應與被告單獨見面，當日被告向Y自稱是情報組織特務，負責為美國政府收集機密資料，他邀請Y加入其組織，又訛稱可協助Y移民美國，只是事前要先做身體檢查。

當晚凌晨1時許，被告帶Y到尖沙咀帝國中心的男廁，在廁內為Y進行「勃起測試」，被告脫去Y的衣服又聞Y的腳，又舉起數碼相機似乎要為Y拍照。被告為Y手淫約3至4分鐘，最終在Y要求下才停手。後來Y向學校社工投訴及報警。去年6月，警方預先安排Y與被告見面，趁機將被告拘捕。

庭上透露，被告其實在X報警後，於2017年2月已經被捕，但之後他再干犯有關Y的案件。警方在被告首次被捕時，在他身上搜出一張看似由瑪麗醫院發出的醫務人員職員證，證上印有被告的容貌及姓名。但香港醫務委員會證實被告並非一名註冊醫生。

控方披露被告於2011年曾有非禮案底，根據相關報道，被告當時在港大修讀會計及財務課程三年級，他覷準中六男網友入大學心切，藉詞傳授讀書心得，邀約對方外出「輔導」，同樣聲稱作身體檢查侵犯對方，最終被判感化。