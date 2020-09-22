女子被指向警員掟磚　事主出庭作證一再改證供

去年11月有市民發起聲援死守中文大學的示威者，並於沙田一帶堵路。有警員於沙田城門河附近清理路障時，聲稱被一名報稱居於港島半山的無業女子掟磚，但沒有被磚頭擊中。她否認企圖擊警罪，案件昨天在沙田法院審訊，報稱被掟的警員出庭作供時一再改證供詞。裁判官裁定表證成立，被告選擇不作供，裁判官押後至10月6日進行結案陳詞。

39歲被告鄭卓敏，被控於於去年11月13日在沙田鄉事會路與大涌橋路交界，企圖襲擊正當執行職務的警員徐德華（譯音）。

徐供稱，他於當晚與約30名警員一同到沙田清理路障，於晚上約10時回程時在案發地點遇到塞車，其後發現有人用雜物堵路，並有約30人在集結。徐遂下車叫集結人士離開，又清理路障，集結人士開始散去，但行人路上有約20人圍觀。

徐指稱，他當時看見被告在他前方約8米距離不斷大叫：「黑警，收隊」，被告其後更以左手拾起一塊長10厘米闊5厘米的磚頭。徐兩度口頭警告被告稱：「前面嘅女子，麻煩你放低個磚頭然後離開上址」，否則會使用胡椒噴霧驅散她，但被告向徐擲磚，徐即退後約半米，磚頭落在徐腳前，徐其後上前以非法集結及襲警罪拘捕她。

辯方盤問時指出，徐的3份書面供詞均指他當時與被告相距約10米，磚頭長20厘米闊10厘米，也無提及曾兩度警告被告，與他在庭上口供不符。徐解釋他在翻閱其供詞及紀錄後，在作供前一星期突然想起書面供詞有錯，故應以庭上供詞為準，他又指有關磚頭大小相距甚遠，因他對量度數字的敏感度較差。徐又承認指觀察了被告約10分鐘是他誇大了。

辯方呈交了一份委託中文大學進行的專家報告，指以16名年約20多歲女子拋擲約重2.6公斤的磚頭作測試。結果顯示她們用右手拋擲，平均只可約5至7米距離，左手拋擲更只有約5米多的距離。