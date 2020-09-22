東網揭發3鼠邨　部門仍懶理　滅鼠鬥卸責

東網揭發多條屋邨淪為「老鼠邨」，200萬居民人心惶惶，惟本港治鼠工作政出多門，未有如野豬、流浪狗般統一由一個部門負責。今日(22日)東網記者再走訪受鼠患困擾的屋邨，發現衞生情況依然欠佳，甚至大白天都有老鼠出沒，居民直斥當局未有派員到場進行大清洗及滅鼠工作。

葵涌大窩口邨被揭發鼠患問題嚴重，今日卻未見有人進行清潔，東網記者更發現富強樓後巷有老鼠光天化日下叼着膠袋四處亂走，附近休憩處垃圾零星散落。居民曾先生狠批邨內鼠患問題持續多年，但政府從未主動到屋邨巡視，「佢哋嘅（滅鼠）態度都係踢一踢，先郁一郁！」該邨有住戶早前透露，單位不時有老鼠入屋，房署安裝的擋鼠板無用，他自用老鼠膠卻成功捕鼠，當區區議員亦形容情況如「徙置區」。

「夜晚成日都喺花叢邊見到有啲老鼠行嚟行去，住咗喺度咁多年都冇乜點留意有滅鼠嘅工作。」馬鞍山頌安邨住戶曾先生亦指，報道後未見有關當局到邨內加強防鼠設施。同邨居民李先生亦指鼠患問題持續多年未見改善，「未見到有老鼠籠，或者有人清潔場地。」東網早前巡視頌安邨時，發現晚上多隻老鼠咬食棄置飯盒或跳入垃圾桶，今日現場亦未見有人清潔，飯盒、煙頭及飲品盒等垃圾隨處可見。

此外，東涌逸東邨老鼠猖狂，晚上廣場旁的大樹樹冠內，聚集至少30隻老鼠，坐在樹下的居民全然不知。本港治鼠工作政出多門，視乎老鼠出沒地，滅鼠工作由食環署、房署及路政署等部門在所管轄地內處理，後再尋求食環署專家支援，但有質疑指野豬、流浪狗等都歸漁護署負責，鼠患卻未有一個部門統一解決。

就屋邨鼠患問題，房署回覆指關注公共屋邨的清潔衞生情況，並積極配合政府的清潔行動和防治蟲鼠工作，除一般防鼠和滅鼠工作外，亦會加强宣傳和教育，盡力為居民提供清潔衞生的居住環境。食環署則指，大窩口邨及頌安邨等是房署轄下公共屋邨，日常清潔及防治鼠患工作由該署負責，如有需要，署方人員會聯同房署職員視察屋邨內鼠患情況，並就防治鼠患提供意見及技術指導。路政署未有回應。