圖書館覆檢9本政治書逾2個月未完成　康文署拒答誰人負責覆檢

《港區國安法》實施後，康樂及文化事務署(康文署)轄下公共圖書館隨即覆檢9本政治著作，並暫不予公眾借閱，但至今逾2個月仍未完成覆檢。油尖旺區及西貢區公共圖書館代表今日(22日)分別到兩區區議會轄下委員會接受議員質詢，但未能交代具體情況，更未能說明政治書籍覆檢工作是由哪個政府部門執行。其中油尖旺區議會地區設施管理委員會就通過臨時動議，譴責有關圖書館代表未有正視提問及重複朗讀書面回覆。

西貢區議會社區營造及社會創新委員會和油尖旺區議會地區設施管理委員會昨日召開會議，兩區均要求康文署交代書籍覆檢程序、進度及裁決等。西貢區圖書館高級館長李婷表示，覆檢館藏屬恒常工作，而自《港區國安法》實施後，公共圖書館需要確保館內圖書附合法例。她補充指，公共圖書館的學科小組會定期覆檢書籍並向館藏發展委員會提交意見，委員會亦會同時索取法律意見作討論同檢視，她稍後亦會以書面形式回覆涉事書籍列表。

至於在油尖旺區議會地區設施管理委員會上，區議員多次要求署方說明政治書籍覆檢工作是由哪個部門執行。該委員會主席曾自鳴批評，涉事書籍未被裁定違法與否就被下架，有違程序公義，質疑圖書館自我審查。

不過，油尖旺區圖書館高級館長朱李美歡就不斷重複同一回應，指隨着《港區國安法》的實施，公共圖書館須確保圖書館藏遵守有關法例規定，但卻未能確實回應區議員提問，更反問議員有何查詢需要以書面回覆補充，引起在席人士不滿，直斥她「發夢」。最後會上通過臨時動議，譴責朱李美歡未有正視提問及重複朗讀書面回覆。