屯院4歲男童染疫　10名同房病童須隔離

屯門醫院1名曾留醫兒科病房的4歲男童，初步確診新冠肺炎。屯院發言人今(22日)表示，該男童昨日(21日)深夜因出現呼吸道感染徵狀，到醫院急症室求診，再轉送兒科隔離病房留醫，經病毒檢測後初步確診。男童本身有長期病患，需要定時接受治療，最近一次在本月18日上午在該院兒科病房逗留近2小時，男童當時沒有呼吸道感染徵狀，大部分時間有佩戴口罩。

院方表示，感染控制組在得知男童檢測結果後展開調查，追蹤當日在兒科病房與他有接觸的醫護人員及同房病童。其中10名同房病童被界定為密切接觸者，需要接受14日隔離檢疫；同房另外6名病童需要接受28日醫學監察，而1名負責清潔病人洗手間的運作助理，由於沒有佩戴全面罩，亦需要接受14日隔離檢疫。

院方已安排有關病房進行徹底清潔消毒，並提醒同事務必按照指引穿着適合的個人防護裝備。醫院已將個案通報衞生防護中心，並會配合有關跟進工作。

消息指，該名男童正在屯院D5隔離病房接受治療，他上周五(18日)曾到C6病房打針，在其家中工作的外傭早前已確診。