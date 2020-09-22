兩大超市推回饋社會計劃　市民盼助弱勢社群

政府推出第2期保就業計劃時新增規定，要求2大超市百佳和惠康若申領補貼，須承諾於9月至11月接受補貼期間，為顧客提供各方面優惠。百佳今(22日)表示，將向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人200港元現金食物券，預計受惠人數逾20萬，總額料逾4000萬港元。惠康亦宣布，將啟動總值超過1.2億港元的「點點心意」回饋社會計劃，並捐出500萬港元幫助弱勢社群；亦承諾由9月底起，於未來至少6個月內維持300款日常必需品的價格，以支持香港社區。

市民對回饋計劃有讚有彈，何女士表示，對計劃感到滿意，因有優惠總比無好，自己平日買餸都會格價，幫到少少都好，而且都幫助到有需要的人。另一市民朱先生對計劃尚算滿意，表示即使自己未能受惠，但最少能幫助弱勢社群。

但有市民對計劃感到不滿，黎女士表示，超市拿了政府的補貼，但只有特定群組能夠受惠，又指疫情下超市都有賺，但依然要政府叫先肯做。莫先生亦對計劃表示不滿，直指超巿本身定價偏貴，如非「貪方便」都未必會光顧，即使惠康承諾不加價，幫助亦不大，而且現時才推出回饋計劃感到略遲。