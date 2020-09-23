粉嶺高球場續租3年後　政府強調盡快配合公屋發展

政府打算收回粉嶺高球場32公頃土地用作建屋，其地契於上月底到期，政府卻向香港哥爾夫球會訂立為期3年續租的特別過渡安排。北區區議會轄下土地發展、房屋及工程委員會早前討論事件，有區議員狠批相關做法過於消極，質疑政府無意正視市民住屋需求。政府發言人昨日（22日）回應，表示透過短期租約以象徵式地租向非牟利機構批出土地作體育用途是政府一貫做法。

政府於2019年2月宣布全面接納土地供應專責小組的建議，並決定發展粉嶺高爾夫球場位於粉錦公路以東32公頃用地作房屋用途（公營房屋為重點）。政府去年9月為該32公頃用地展開技術研究，目前進度理想。正如當時所公布，政府會為粉嶺高爾夫球場該32公頃用地於其現有契約於2020年8月到期後，訂立一個為期3年的特別過渡安排，至2023年8月完結。該32公頃用地會在2023年9月復歸政府。政府會因應各項研究結果和所需程序的進度，爭取在土地復歸政府後盡快展開土地平整工程，以配合日後的公營房屋發展。

按現行適用程序，粉嶺高爾夫球場該32公頃用地的特別過渡安排，會透過短期租約執行和收取象徵式租金。

至於其餘140公頃用地，政府會按現行政策以象徵式地價續期至2027年6月30日。待上述租約期滿後，如粉嶺高爾夫球場140公頃用地獲批續約，政府會於2027年7月起徵收減免地價。

根據現行機制，就非牟利機構申請以短期租約方式租用政府土地作體育用途時，民政事務局會從體育發展的角度考慮是否給予政策支持，讓承租人以象徵式地租承租土地。香港哥爾夫球會（球會）近年一直自願開放粉嶺高爾夫球場的體育設施予合資格外界團體使用，包括為香港高爾夫球總會提供設施進行代表隊訓練和舉辦各項高爾夫球比賽，以及向不同中小學校推廣高爾夫球運動和安排培訓課程。除了合資格外界團體外，球會不但於平日開放粉嶺高爾夫球場的18洞球場予持有認可球會或高爾夫球協會發出的有效差點證明的公眾人士使用，而且亦於每天晚上開放其高爾夫球練習場予公眾人士使用。基於球會過往對促進體育發展的貢獻，民政事務局因此就批出該32公頃用地的短期租約及其餘140公頃用地給予政策支持，讓承租人以象徵式地租承租土地。

粉嶺高爾夫球場該32公頃用地連同其餘140公頃用地，亦須進一步對外開放設施（即向合資格外界團體開放其體育及康樂設施總量的30%，並與體育團體合辦公眾人士可參與的體育活動每月最少240個活動時數）。有關的條款將加入新的契約內。政府會繼續監察粉嶺高爾夫球場執行對外開放設施的情況。

由於粉嶺高爾夫球場用地的契約需分拆為兩張新契約處理，當中涉及較多程序，各部門需要較長時間按上述已經公布的政策方向完成粉嶺高爾夫球場用地的續約手續，但這並不影響上述有關該32公頃土地的特別過渡安排，即有關短期租約維持於2023年8月完結。