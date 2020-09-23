何志平專欄：文化滅絕

紐約大都會看守所內一名來自加州「哈地」的中年墨西哥裔美國商人，他母親有一半印第安原住民血統。那天他在圖書館拉着我說加州原住民被白人欺凌壓迫的血淚史。

美國原住民寄宿學校，於十九世紀末至二十世紀中期在美國成立，其主要目標是使美國原住民的兒童和青少年，尤其是婦女，融入白人歐美文化，同時提供文化改造的基礎教育。

一八九一年，美國政府頒布了一項法例，強行將美國原住民的孩子從其家中帶走並關進寄宿學校，讓他們學習「文明的生活技能」。主旨是使土著孩子們融入主流白人文明社會，並根除土著卑劣的野蠻文化，從而徹底的把印第安人的青年戰士改造成文明的印第安順民。

從一八一○年到一九一七年，美國政府資助傳教會建立特別為原住民而設的寄宿學校。到一八八五年，已經建立了一百零六所專為原住民融入主流美國文化的設施。同化工作包括強行學員信奉基督教，制止他們學習或奉行土著文化和習俗，並以嚴格的軍事方式管理日常生活。

首先是改變他們的生活方式，第一是剪掉他們的長髮，繼而剝掉他們部落的傳統服飾，穿上西式制服，第三個是要他們捨棄他們的傳統名字，而配給一個英文名字，第四是嚴禁使用部落的方言，強迫他們學習英語和只能用英語交談，第五是強制參加教堂禮拜及信奉基督教，並需服從嚴格的軍事規程的時間表。違背者遭受嚴厲懲罰，包括單獨監禁，用棍棒、直尺和皮帶毆打的體罰。

從學生到達學校的那一刻起，他們就不能以任何方式參與任何與原住民傳統或文化習俗有關的行為活動、溝通或聯繫，而要在強制監督下，全方位融入白種人先進的文明和美國文化，切斷與他們祖宗任何的傳承關係和擺脫土著文化的身份及標記。

學校的經歷是艱苦的，甚至是致命的。暴力措施恐嚇和恐懼在他們的日常生活中非常普遍。由於營養不良，人滿為患，衞生條件差以及學生因工作過度而虛弱、染上傳染病、精神虐待和性侵犯在學校通常很普遍。原住民學生的死亡率是其他種族的六倍半。

從一八七九年到今天，據估計有超過幾十萬的美國土著兒童曾在寄宿學校裏被同化改造。一九七三年，估計就有六萬名兒童入讀寄宿學校。到二○○七年，大多數學校已經關閉，寄宿學校中的美國原住民兒童人數已減少到九千五百人。

但當這些被白人文明改造過的印第安青年回到他們的部落時，許多寄宿學生經歷了生疏分離，與家人族人格格不入，因為跟原族人在語言和文化上的差異和障礙以及自我身份的混亂，不能再融入部落或家族。再加上因為在學校被酷刑虐待而造成的創傷後遺症，他們迷惘痛苦的兩邊不是人。在部落裏受到家人和朋友們的抵制排斥，在白人社會裏又因為膚色而被歧視和邊緣化。最後多人因無「家」可歸，無「族」可回，只能以酗酒、吸毒、賭博及暴力行為來自我麻醉而甘願墮落！於是白人統治者便說：你們看！給他們優秀文明的同化和先進文化的教育，還是這樣的不長進。真是劣種！

說到這裏，哈地好奇的問我：「要破解、摧毀一個國家和民族，最有效和惡毒的方法就是以教育同化的名義取締滅絕它原來的文化傳統。你們香港也被英國白人統治百多年，殖民者把你們的腦袋不知不覺的換掉了，你們還會要感謝它的優秀，崇拜它的卓越，而蔑視討厭自己的根本來源。一天醒來，你們會發現你們是『黃不黃』，『白不白』！它們真的走了嗎？」

我只有搖頭苦笑。