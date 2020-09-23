東方日報A1：澳門重開個人遊　香港封關旅業愁

新冠肺炎禍港多月，旅遊業成為重災區，本港一千七百多間旅行社更陷入「零業務」狀態，多個旅遊界組織昨日召開「旅遊界憤怒了」記者會，與會的行業負責人指出，第二期保就業計劃在十一月結束，預料「死線」一過，業內恐有三成、即五百間旅行社結業，估計約三千名旅遊業從業員被打爛飯碗！而本港旅遊業一片愁雲慘霧之際，一橋之隔的澳門今日卻會全面恢復內地訪澳個人遊。與會人士批評港府在通關及改善經貿、民生往來無招，支援業界又無力，慨嘆業界已被推到鬼門關，他們高呼「憤怒了」，促政府正視行業即將到來的裁員潮！

政府早前公布第三輪防疫抗疫基金「大縮水」，旅遊業界批評新一輪補助極之不足及「離地」，他們指出旅遊業界是疫情下受創最深的行業，政府先後三輪抗疫基金雖然都有涵蓋旅遊業，但支援金額卻一步步減少。香港旅遊業議會主席黃進達表示，本港有超過一千七百間旅行社，涉及約一萬七千名全職從業員及近萬名兼職從業員，業內有近六成屬五人以下的小型旅行社，若按最新政策每間旅行社每名員工可獲補貼五千元計算，即每間旅行社只領取到二萬多港元補貼，斥責政府支援力度嚴重不足，他透露疫情至今已有七十多間旅行社結業，涉及四百多人。

旅遊界議員姚思榮亦指，旅遊業自去年起已受到反修例風波影響，生意大跌，入境旅客跌了一半，出境遊又下挫兩成；今年疫情爆發後情況更差，八個月來業界恍如「零收入」。他說，政府雖稱理解行業困境，但支援措施卻與業界期望落差很大，他高呼業界憤怒了，促政府盡快果斷跟進，向業界提供進一步支援，否則業內難以支撐。

香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良直斥港府第三輪防疫抗疫基金「離地」，聯盟在政府公布消息後訪問二百零六間旅行社（見表），有八成旅行社指目前零業務，更有三成四受訪業者表示情況持續會考慮結業，三成三會考慮削減人手，推算年底將有五百間旅行社結業。

經營入境團的香港華商旅遊協會主席謝淦廷表示，旗下旅行社員工自去年底起已由四十人縮減至廿人，目前正靠保就業計劃「吊命」，若十一月保就業計劃結束，旅行社會進一步削減僱員人數至五人，預料行業亦會出現大規模倒閉潮和裁員潮。

港府控制疫情失敗，對旅遊業又支援不足，原本粵港澳三地磋商已見希望的「健康碼」計劃也落空，令業界前景十分慘淡。反觀毗鄰的澳門，上月先後恢復珠海及廣東旅客個人遊簽注，今日更將會全面恢復內地訪澳個人遊，旅遊業及經濟發展重現生機。

旅遊業促進會總幹事崔定邦對此既慨嘆又唏噓，他形容本港旅遊業如「來回地獄又折返人間」，批評港府不但沒有協助業界渡過難關，還將業界送到鬼門關前面！他又認為即使港版健康碼能夠落實，但檢測費用較粵澳貴二十倍，擔心最終只會淪為有錢人專利，促港府要盡快落實推行港版健康碼，以及直接介入大量採購試劑，將檢測價錢降低，才可讓健康碼真正普及。

旅遊事務署表示，政府因應疫情向旅遊界推出三輪援助措施，首輪發出劃一金額；第二輪計劃按旅行社規模發放資助；第三輪資助則與員工數目直接掛鈎。此外，政府還推出「旅行社鼓勵計劃」及「綠色生活本地遊鼓勵計劃」等，當局會繼續聯同香港旅遊發展局及香港旅遊業議會留意上述計劃的推展情況並作出改善。該署又稱，今年一月至八月期間，因牌照到期而沒有申請續期或被撤銷牌照的旅行代理商共有五十八間。

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