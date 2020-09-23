綠色先鋒：渾身解塑　環保家庭大作戰

全球暖化、溫室效應等詞彙人人耳熟能詳，大眾亦清楚實踐環保才可停止對環境持續破壞，然而環保生活就有如減肥大計，往往知易行難。大多數人都認為實踐環保就是「麻煩」，然而有家庭選擇「迎難而上」，一家三口齊齊透過自備餐盒、廢物重用及垃圾回收等習慣身體力行支持環保，從中更發現環保生活帶來的便利。

「要啲豆卜，唔使袋。」這天澤山一家到大埔墟街市買餸，三人推着手推車來回不同檔口，與其他街坊最不同的，是他們自備器皿「走塑」。澤山取出透明食物盒交到店員手上，對方隨即把食材放內。澤山袋好食物盒後便繼續與太太靜心和兒子綿籽到其他檔口購物。

普通透明食物盒用來放豆卜和豆腐；西洋菜、冬瓜和水果等則直接放在環保袋；至於一顆顆藜麥則放在自備的布袋中。眾多器皿中，有本來盛泡菜的膠盒，澤山笑言兒子喜愛吃泡菜，吃光後剩下的空盒堅固耐用，撕去包裝紙便循環再用，日常購物時可放乾貨，在家中則用來盛載調味料。

每次購物都要自備大大小小的容器，對不少人而言甚是麻煩，澤山會否感到辛苦？他指，實踐起來未必如大眾所想般辛苦，例如以食物盒放置食材，回家後就能直接放進雪櫃，減省儲藏程序。他又指，自己把「環境」視作為家人，「為所愛嘅做多少少嘢都係值得」。

澤山表示過去自己與普通城市人無異，對環保問題並不熟悉，因緣際會加入環保組織成為街頭籌款員後，有感自己「得把口」說服他人，因此認真審視生活模式。家人又會否嫌「麻煩」？澤山指，家人希望將更美好的環境留給下一代，讓子女簡單快樂的生活，因此舉家身體力行實踐環保。

澤山在家更會設置回收箱，將廢物回收重用。例如利用橙皮等廚餘製成酵素清潔劑。對旁人而言，這種生活模式絕對能冠以「環保」之名，但澤山對此曾有疑惑，多年來都在反思這樣做是否就等同環保，最後終於想通，「我覺得環保係一種生活態度，關乎點樣珍惜生活中嘅資源。」

澤山舉例指無論有多環保，日常購物亦無可避免領取到膠袋，但用家只要重用便可，毋須自責。他認為，環保毋須苦行，只需「珍惜所有」，大眾亦可先從善用資源着手，有餘力再關注環保議題，「先了解，繼而思考，最後行動。」