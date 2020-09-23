Dr.東：溫差轉變會増心臟負荷　長者及心血管病患沐浴須提防

不時有報道指，心臟病患者在浸浴期間病發猝死，部分港人因此對浸浴有所誤解。香港心臟專科學院會董兼心臟專科醫生董光達表示，在浴室內心臟病發而暴斃的個案，與浸浴習慣其實沒有關係，反而淋浴前後去廁所、並有俗稱「谷大便」習慣的人，因為溫差上的突然轉變，或有心臟病發增加的風險。

董光達建議，長者及心臟病患者沖涼時應慢慢調節水溫，讓身體容易適應。部分長者有便秘的情況，沐浴前後或會「谷大便」，腹部壓力增加，心臟泵血則減少，同時心跳減慢，血壓減低，當放鬆時，人體心跳血壓回升，短時間轉變對心臟會造成負荷，誘發心臟病。

日本有一項為期５年的研究，發現浸浴原來對心臟有正面影響，平均每周浸浴次數愈多的人，心臟病以及中風的風險會減低。而浸浴亦確有不少好處，當身體受水壓影響，會改善心臟泵血功能，且微溫的暖水可減慢心跳，並降低血壓。

不過，董指水溫愈高，不代表對人體愈好，因過熱的水可引致灼傷，長期處於太熱的環境亦會令人容易出現中暑現象。長者若神智模糊，更有機會發生「跣」跌或遇浸意外。至於凍水，會增加心臟負荷，導致血管收縮，同樣會誘發心臟病。

不少人都知道，部分日本人浸溫泉時，會浸完熱池立刻浸凍水池降溫，長者及心臟病人士須注意溫差的轉變。董直言，上述行動對一般人問題不大，他們的身體會自行調節，毋須過分擔心；但對長者及心臟病人士，溫差上的巨變會對心臟造成負面影響。

除水溫外，環境的溫差亦不可忽略，在寒冷天氣下沖熱水涼，一踏出浴缸，身體同樣需要適應巨大溫差。董建議市民沖涼時可以加上浸浴，但把水溫調校在微溫狀況下最理想，避免太熱或太凍，以及突然轉變，另外保持室溫不要太低。為響應下周二的世界心臟日，本報與香港專科學院合作，連續四天推出心臟系列報道，分享日堂保護心臟知識。

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