網民熱話：好外傭遇上好僱主　真情流露淚相擁

女主人家中的外傭與她母親相擁而哭，網民形容親密的主僕關係十分難得。

香港人聘請外傭經常有各種摩擦及不滿，因此同時有表現良好的外傭及容易相處的傭主，算得上十分難得。有網民分享家中與外傭的窩心經歷，令其他僱主都非常羨慕，亦為她們的關係感到高興。

網民SK Kate日前（21日）在「外傭僱主必看新聞訊息」Facebook群組中發文並分享一張照片，相中為事主母親與外傭相擁照，場面十分溫馨。事主形容，家中的印尼姐姐因為年輕，起初服務表現欠佳，但在這一年間不斷進步，連不是工作範圍內的事務都會主動幫忙，更十分孝順長輩。因此在正式工作滿一年時，她母親便給了對方一封利是作獎勵，工人姐姐因此感動得淚擁她媽媽，期間她媽媽更回道，「當你係自己人，唔好喊」。

網民認為她們的關係十分良好，更稱讚為「模範主僕關係」。除了不少網民對該位工人姐姐的性格及態度大讚，認為「淨係肯孝順埋你父母呢一點已經好抵讚」，亦有不少人慶幸這位外傭遇上好的僱主，才會有這美好的關係。

網民有話說：

Wincy Lai：睇到都好感動

Bonnie Chan：真係恭喜你，咁樣仲好過中獎

Coco Ma：你媽媽都做得好好，真要多包容對方，因為關係係雙向嘅

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