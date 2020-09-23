首輪銷售反應熾熱　藝里坊•2號四大賣點受追棒

疫情稍有緩和，新盤推出帶動樓市氣氛。恒基地產旗下西營盤「藝里坊•2號」首輪銷售反應熾熱，即日售出逾90%可發售單位。新盤與港鐵西營盤站只有一街之隔，交通便利兼擁優良校網，加上發展商將項目打造成藝文蘇豪小區，租務潛力大增。項目除了吸引本地年輕買家，當中亦不乏投資客及外籍人士。發展商現加推新價單，共68伙單位應市，相信低息環境持續有利大市，加快市民入市腳步。

「藝里坊•2號」共提供264個住宅單位，間隔多元化，涵蓋開放式至2房，當中主打1房戶，佔全盤逾7成。即將推出的68伙包括12伙兩房及56伙一房，價單定價689.4萬至1161.6萬元，價單呎價26927至32739元；折實售價661.824萬至1115.136萬元，折實呎價25849至31429元。項目於上周六(19日)首輪推售80伙，共售出74伙，佔可發售單位約93%。沽出的74伙中，包括7伙開放式及67伙一房，套現逾5.2億元。

交通便利

「藝里坊•2號」位於港島西忠正街1號，記者現場實測住戶只需步行約數步即達港鐵站，又與香港大學站及中環站毗連，盡享港島核心交通之便。單位廚房配備德國高級電器品牌Miele微波爐，亦配有德國西門子抽油煙機、雪櫃、洗衣乾衣機及嵌入式煤氣煮食爐，時尚實用。另外，天花不設橫樑，配以層與層之間高度約3.5米，空間感十足。睡房則屬套房設計，間隔四方實用，加上設有兩邊窗，提升空間感之餘盡享西區美景。

最強校網

另外，項目坐落傳統名校區，擁全港優秀校網之一的11小學校網，包括聖士提反女子中學附屬小學、英皇書院同學會小學等，中西區中學校網包括英皇書院，英華女學校等以及全港最高學府香港大學。

藝文蘇豪

項目的一大特色是以壁畫活化都市社區，特別邀請了17位本地及國際知名藝術家，以不同創意、筆觸及風格，以整個小區戶外牆身、街道甚至梯級等空間作畫布，創作26幅大型壁畫，不僅成為文青打卡勝地、吸引海外電視台及雜誌爭相報道，更成為香港旅遊發展局重點推薦藝術文化地標。另外，不同特色食肆預期進駐當區，酒吧、咖啡店及餐廳等一應俱全，逐漸成形的藝文蘇豪小區定會成為市民假日新去處。

連獲大獎

項目「雙子樓」(Twin Towers)設計，更勇奪2019年亞洲不動產獎以及2019-2020年度亞太區房地產大獎。另外，主題會所 Club Glamp及綠化園林面積超過 5000平方呎，採用綠化設計概念，合共提供16 項多元化設施當中 Arty Tree Top 及 Floating Glamp 由綠化氛圍環繞，配合Glamping Fun 至潮靚裝營地，讓住戶可以放鬆身心，會所更提供露營物品租借服務，體貼住戶需要。