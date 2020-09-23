學校恢復面授40%學生續留家視像　家長稱洗腦式教子女勤洗手

中小學及幼稚園今日(23日）起分階段恢復面授課堂，早前曾有學生確診新冠肺炎的五邑鄒振猷學校，其小一、小五及小六學生亦如期恢復面授課堂。不少學生「全副武裝」上陣，戴上面罩之餘亦稱已帶多個口罩備用。有家長坦然本身對開學感到擔憂，但有感病毒不知要與市民共存多久，不希望子女在禁錮式生活下成長，故決定送子女上學，又笑言已「洗腦式」向子女灌輸防疫知識。校方指3個年級共有約122人無返校選擇在家視像上課，約佔40%人。

校方今採取分流措施開學，小五及小六學生使用側門進入校舍，小一則用正門。學校在課桌上加裝透明隔板，並隔座位坐，今日會提早在11時許分批下課，下月5日起才12時40分下課。小一家長葉太則表示，得悉學校有確診個案後，本來不希望讓女兒返校，但因女兒對小一新生活感期待，故決定讓她返校。

小五的黃同學指對開學感開心及期待，因已很久未見同學，又指已帶備4個替換口罩，小息時會盡量不與太多同學一起玩耍。媽媽黃太則稱本來對開學感擔心，但學校檢測結果顯示無教職員確診後，已覺不需太緊張，她又稱本來想在疫情緩和後才讓女兒上課，惟不知病毒會與市民共存多久，「唔希望個女係禁錮式生活下成長」，認為會對女兒造成大壓力，故決定讓她返校，又笑指已「洗腦式」教導女兒勤洗手及使用消毒搓手液。

小五生周同學則對返校感興奮，因疫情期間經常留在家中感到十分沉悶，認為只要做好個人衞生工作則不需怕受感染，他又稱在校期間不會除口罩，並已帶備後備口罩。六年級的顏同學今戴上面罩上課，同樣表示十分期待上課，昨晚亦有提早準備口罩及書包。

該校校長沈耀光稱，3個開學年級341人中有192人有返校，122人選擇在家以視像直播形式上課，無返校的學生平均分散在各年級。他指，早前全校69名教職員已進行檢測，其中67人呈陰性，有2人因樣本瓶未有擰實需要重新檢測，已安排2人不要進入課室，在教職員室工作。他續稱已為全校進行清潔及採取各項防疫措施，又已取消小組討論等活動性強的課程，並要求學生在小息時留在自己樓層，必須在所屬座位上飲水及進食。