警方指識別學生媒體自由身記者有困難　改通例不影響公眾地方採訪

警方今日(23日)起修訂《警察通例》「傳媒代表」的定義及前線人員協助傳媒採訪的指引。經修訂後，傳媒代表即包括已登記政府新聞處新聞發布系統(GNMIZ)的傳媒機構，或國際認可及知名的非本地新聞機構發出的身份證明文件的記者、攝影師及電視台工作人員。警察公共關係科總警司郭嘉銓今早在電台節目表示，今次修訂是由於過去一年多，傳媒生態出現很大轉變，不只有主流傳媒，亦有學生媒體及自由身記者等，警員識別傳媒工作者時有困難，而且《警察通例》已多年無作修改，目前「傳媒代表」的定義亦只是涵蓋兩個記者組織，但有其他傳媒組織異議，因此作今次改動。

他續指，警方是以第三方及客觀的標準，並參考政府新聞處新聞發布系統來修訂《通例》下「傳媒代表」的定義，目的是協助前線警員作識別，形容做法較以往更透明及廣泛，並非收窄「傳媒代表」定義，不存在推出新措施來識別記者，強調尊重新聞及採訪自由，業界普遍認受。

對於潛在面對司法覆核，郭稱會與傳媒組織溝通，將修訂原因告知業界，而修訂後的《通例》名單內有超過200間傳媒機構。他指出，是次修訂並不影響記者在公眾地方採訪，若警方作特別便利安排時，基於行動考慮及不能讓全部傳媒進入封鎖區，就要有標準決定便利哪間傳媒。