網民擬10.1荃灣遊行　重演堵路掟汽油彈　警方嚴陣應對

反修例示威者蠢蠢欲動，擬於10月1日再發起大遊行，搞垮本港治安！有網民近日在社交媒體Telegram發起大遊行，企圖重演示威堵路及投擲汽油彈等暴力情況，現時暫未公布遊行路線等細節，有網民提議「各區開花」，亦有Telegram channel指初步選定在荃灣起步。據了解，警方正密切注視事情發展，屆時會在可能發生示威活動的地點部署大批警力應對，並採取近期一直沿用「以快打慢」戰略，務求在示威人群集結前迅速驅散。

有Telegram channel的網民提出要在10月1日舉辦遊行，聲稱要「反警暴，追究警方去年10.1向『健仔』開槍」、反對健康碼和《港區國安法》，以及關注12港人涉偷渡被中國海警拘捕等，聲稱暫定在九龍區進行，又稱不會向警方申請不反對通知書。網民連日來對遊行地點作討論，至昨日(22日)頻道管理員宣布遊行地點暫定在荃灣舉行、即去年「健仔」中槍的地點，時間訂於當日下午2時半，惟詳細路線待當日才公布。

就今次遊行，有人在其他頻道留言，呼籲大量「手足」參與，務求要再引起國際關注，亦有人展示「化學火魔」圖片，解釋如何以白電油等材料製造汽油彈及正確投擲方法，指「如果出就做好心理準備，唔該帶埋呢啲（汽油彈）」。

去年10月1日，示威者發動「六區開花」示威活動，堵路、縱火及破壞港鐵站和商店等暴力場面在多區上演，期間有警員在荃灣遭多名持械「黑衣人」襲擊，曾開槍擊中當時18歲的姓曾中五男生、即網民暱稱的「健仔」。