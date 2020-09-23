伍少梅中學復課派維他命C強身　中一同班「網友」終見面

何同學(左)及周同學(右)在網上迎新日已為「網友」，今日正式見面。(黃偉邦攝)

因應疫情今學年「開學不上學」近一個月，全港中小學一、五、六年級及幼稚園高班今日(23日)起恢復面授課堂。莘莘學子終於正式回歸校園，東網記者今早在位於葵涌區天主教慈幼會伍少梅中學視察，大部分學生經過體溫探測機後直接上班房，而中一生因「未熟路」，需要在有蓋操場等候安排上課室。校方指，受疫情影響，今年新移民新生比例大跌20%。

校監蘇神父向學生送上迎新禮物，包含一盒維他命C及天主教聖牌，又祝福學生身體健康和學業進步。在小息期間，中一新生何同學及周同學表現熟稔，原來2人在網上迎新日率先成為「網友」，平時亦有「私聊」，周同學指很期待今日到臨，坦言進行網課「好攰」，較喜歡以面對面形式上課。

該校中五生張富城表示，回到校園與師生見面感到開心，遇到難題時教師能即場解答。他指，平時有做健身及游水，但疫情停課期間所有個人活動均停止，每日除了上堂，「都係打機同瞓覺」。

校長李建文表示，高興見到學生回校上課，教師們亦很掛念學生，指雖然網課可教導學生知識，但價值觀等教學需面對面才能做到。他又指，會按需要安排高中生在下午回校進行補課，或以網課形式上課。

負責收生安排的中文科教師吳嘉欣指，中一至中六級均有極少量學生仍在檢疫，包括從內地及外國回來，亦有個別學生選擇今年不回港上課，會安排他們進行網課及郵寄功課。她指，新移民學生平均佔全校三分之一，但受疫情影響，今年新移民新生比例跌至10%至15%。