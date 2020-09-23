航空業工會批政府只救企業　促直接向從業員派1萬元

政府上周二(15日) 宣布推出第三輪防疫抗疫基金，涉款240億港元，但被批評金額過少，未能覆蓋所有行業。有航空業工會今早(23日)到金鐘政府總部請願，抗議政府只救市和企業而不救人，要求當局向相關從業員盡快發放1萬港元抗疫基金。

香港民用航空事業職工總會聯同香港航空業總工會等多個民航系統工會，早上到政總門外請願，他們表示由於新冠肺炎疫情持續，航空業界大受影響，客運量大跌99%，大部分航空從業員生活狀況更陷入水深火熱，過去兩輪的抗疫基金受惠只是僱主，但僱員卻未有受益。

工會曾於今年6月進行調查，發現受疫情影響的工友收入減少三分之一，甚至一半，更有從事零售業的工友遭停薪留職，沒有任何收入，因此工會在7月要求政府向機場工人發放1萬港元抗疫基金，同時收集了超過1.3萬名機場員工簽名，並約見政府人員，冀當局提供援助，以紓解員工困苦。

議員陸頌雄批評政府置若罔聞，只着重航空企業和僱主，不願幫助航空業僱員，他表示工聯會議員將會在本周五(25日) 的財務委員會審議第三輪防疫抗疫基金時，盡力為業界爭取權益，工會亦將約見運輸及房屋局局長陳帆，希望對方可推出措施協助業界。

陸又對於國泰和國泰港龍計劃裁員予以強烈譴責，批評他們在申請第一期保就業計劃後裁員是「過橋抽板」，令市民感到失望，希望兩間公司能取消相關決定。