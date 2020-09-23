大學生遭禁錮勒索數百萬　「綁匪」年僅13至17歲

4名年僅13至17歲的少年，被指將一名大學男生非法禁錮在牛頭角一間酒店房，再勒索該男生數百萬港元贖金。懷疑涉案4名少年共同被控一項「將人強行帶走或禁錮（綁架）罪」，案件今（23日）在觀塘法院再訊。被告暫時毋須答辯，控方透露受害人在認人手續中認出4名被告。裁判官將案押後至11月18日再訊，讓警方進一步調查，期間4名被告須要繼續還押。

4名被告的年齡依次為17歲、15歲、16歲及13歲。首兩名被告報稱無業，其餘2人報稱是學生。他們同被控於2020年9月15日，在觀塘道326號工業家酒店307室，違反X的意願下以武力方式將其禁錮，意圖取得用以交換其釋放的贖金或利益。

控方今日申請將案再押後，讓警方繼續調查，包括分析相關閉路電視片段、電話記錄，以及就有關酒店房間物品進行法證檢驗，同時為受害人衣物作DNA分析。控方反對4名被告保釋，除次被告外，其餘3人均有擔保申請，但全遭駁回。

據相關報道指，有人涉嫌以男生及與女友的親密照勒索，男生赴酒店交款時隨即遭禁錮，他及後趁犯人睡着後逃走。警方即日在酒店拘捕4人。