打工仔未受惠新一輪抗疫基金　政黨促設失業及開工不足津貼

新冠肺炎疫情嚴重影響香港經濟，打工仔需面對被迫放無薪假、減薪，甚至遭裁員的壓力。政府上周二(15日)宣布推出第三輪防疫抗疫基金，惟未有接納跨黨派提倡的失業援助金建議。有政黨今午(23日)到金鐘政府總部請願，要求當局設立至少3個月的失業援助金，每月向失業人士發放不少於6000港元，又建議設立「開工不足援助津貼」，為在職的低收入家庭提供支援。有議員批評政府着失業人士申請綜援「涼薄」。

民建聯建議政府創造更多臨時職位、於勞工及福利局下新設「失業援助制度小組」跟進，或待立法會復會後成立「失業援助小組委員會」，詳細討論香港設立恆常性失業援助制度的可行性，長遠制定適切的失業援助措施。其中，議員陳恒鑌指，他們曾多次向政府表達有關設立失業援助金的訴求，但遭拒絕，批評當局着失業人士申請綜援的態度涼薄。

另一議員鄭泳舜表示，過去政府對失業人士支援不足，只願以綜援代替，但不少市民不合符資格，故未能申請，他對政府遲遲不回應，落實失業援助金的請求感到非常失望。

鄭指出兩大超市百佳和惠康在坐擁巨大盈利情況下，不應申請保就業計劃，他對百佳和惠康昨天(22日)公布的回贈方案表示「唔收貨」，皆因他們在兩輪保就業計劃合共獲取6億港元公帑，但兩者的回贈方案只有2億港元。他認為若不能全數回饋市民，至少應倣效物業管理公司將補貼回贈80%給業主，才是較合理的做法。