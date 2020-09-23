4人禁聚口罩令等延長7天　10.1恢復現場觀眾表演

新冠肺炎疫情反覆，政府今(23日)宣布延長針對餐飲及表列處所、禁聚令及配戴口罩的社交距離措施，由本周五(25日)零時起生效，為期7天，直至10月1日。

延長的社交距離措施有部分稍為調整，包括桌球館、公眾保齡球場的開放安排。原本桌球館及公眾保鹷球場的桌球枱及球道，只可用「隔一張/條，開一張/條」方式開放，措施調整後只要桌球枱及球道有足夠距離或有效分隔便可。至於餐飲處所内不得有多於4人同坐一桌、在公眾地方不得超過4人的群組聚集，及在公眾地方配戴口罩等措施，則繼續維持。

另外，由下周四(10月1日)起，部分公眾娛樂場所可在根據最新規定及限制，並採取充足防疫措施情況下，恢復有現場觀眾的表演；表演者之間盡可能保持足夠距離或有效分隔，表演者與觀眾或遊客之間，亦要保持足夠距離或有效分隔的情況下表演或綵排。

食物及衞生局發言人表示，考慮到應對第三波疫情經驗及本地實際情況，盡管當局希望讓社會恢復一定程度的社交及經濟活動，但亦要持續減低病毒在社區傳播的風險，以避免疫情反彈。