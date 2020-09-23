質疑終止會籍決定　三項鐵人總會遭入稟控告

香港三項鐵人總會較早前指屬下一間體育會違規，在今年7月議決終止該屬會會籍，並將之從屬會名單中刪除。該體育會於昨日（22日）入稟高院原訟庭，指總會的決定違反會章及自然公正原則，要求法庭將有關決定撤銷，並要總會作出賠償。

本案原告為李兆文經營之翱翔體育會，被告為香港三項鐵人總會有限公司。據原告在入稟狀表示，被告在今年6月30日向原告發電郵，稱早前一次不定期巡查訓練場地時，發現執教的游泳教練並非已獲核准的教練，要求原告回應。

原告在兩日後回覆指對事件不知情，請求被告提供更多資料以作跟進。至7月7日被告再發電郵，要原告在10日傍晚6時之前呈交調查報告。雖然原告在8日已交報告，但被告在10日上午通知原告，表示已決定將原告剔除出屬會名單，並在同日下午4時便在被告的網站公布有關決定。

原告現在表示，根據被告的公司章程，被告在開會考慮終止屬下會員會籍前，必須給予受影響會員最少14天通知。在今次事件中，被告由通知原告涉嫌違規，在10天之內便下令終止原告會籍，是違反了上述章程，亦有違給予原告合理申辯機會的自然公正原則。

而由於被告的決定，原告蒙受了逾27萬港元損失，當中包括因被終止會籍而浪費掉的泳池等體育設施的租金、及無法取得的防疫補貼和康文署津貼等。原告現要求法庭頒聲明，確認被告終止原告會籍的決定無效，並責令被告恢復其會籍及作出賠償。