女生藏汽油彈原料判感化　律政司求改判拘禁式刑罰

中四女生去年10月1日前夕，在天水圍一間學校外張貼文宣時被警員截查，被搜出懷疑汽油彈原料。她承認一項管有適合並擬作非法用途工具罪被判12個月感化，控方認為裁判官判刑過輕，向上訴庭提出刑期覆核，要求改判拘禁式刑罰，避免向公眾發放錯誤訊息。上訴庭法官則指本案案情屬嚴重，但原審在判刑前只索取了感化報告，一早排除了其他拘禁式刑罰的選擇，實屬錯誤，遂為被告索取社會服務令報告，並將案件押後至10月13日再訊。

上訴庭法官甫開庭，便質疑控方呈上縱火的案例供法庭參考，控方解釋並非要將本案等同縱火罪，但強調被告確招認打算把涉案原料製成汽油彈，並拿到河邊作測試，故雖然汽油彈並沒有完成，但被告確有縱火的意圖。

控方指原審的判刑不足以反映案件嚴重性及被告的罪責，因為被告除管有消毒藥水等物品外，並下載了製汽油彈方法，更叫其父親購買白電油，甚至選定地點為汽油彈進行測試，明顯她打算將計劃付諸實行，與她自稱為「和理非」的理念背道而馳。

控方認為原審在判刑時，過於着重被告的家庭及學業背景，並對其作勸勉，但忽略阻嚇性、懲罰性及保護社會等判刑因素，屬原則性犯錯。

控方又指基於被告表明會繼續參與合法遊行，而且她有上學遲到及缺席的情況，判處更生中心有助改正她的價值觀，亦可收阻嚇性作用。

而辯方表示不反對上訴庭改判社會服務令，認為讓被告做義工回饋社會亦是好事。辯方強調被告深感後悔，不時向老師道歉指自己麻煩到別人，她如今已變得自律，故上訴庭應考慮讓被告更生。