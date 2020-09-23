將軍澳隧道轉車站10.2啟用　22條巴士線加設分站

將軍澳隧道巴士轉乘站因應「安達臣道石礦場發展計劃」將投入服務，初期約有20條巴士路線使用轉乘站。據了解，轉乘站將於下周五(10月2日)啟用，屆時會有至少22條巴士線加設分站，方便乘客轉車，各巴士公司亦將增設分段收費及轉乘優惠。據悉，乘客於九巴及新巴路線之間轉車將不獲額外優惠，需付兩程車費。

九巴指，觀塘道及鯉魚門道沿途共超過50條巴士路線，為讓乘客更容易掌握合適路線及巴士站位置，將陸續為觀塘道及即將啟用的將軍澳隧道轉車站等64個巴士站，添設候車月台編號。

月台編號是沿觀塘道及鯉魚門道的東西行方向，分別順序編配A至F，及Q至V的編號。例如月台A1-牛頭角站，代表觀塘道西行往九龍其他地區及新界方向的第一個巴士站，而即將啟用的將軍澳隧道轉車站(將軍澳方向)亦會編上P1至P3月台編號。

九巴表示，增設的月台編號可便利乘客享用轉乘優惠，特別是將軍澳隧道轉車站啟用後，將軍澳的乘客也利用九巴的網絡，於將軍澳隧道轉車站、觀塘道及鯉魚門道的各巴士站進行轉乘，為乘客提供更多選擇。