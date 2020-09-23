警再破抗疫基金詐騙案　9人圖騙126萬元被捕

新冠肺炎疫情肆虐大半年，造成各行各業經營困難，港府早前推出防疫抗疫基金資助計劃，協助合資格公司渡過難關，卻引來騙徒試圖從中取利。警方最近再接獲防疫抗疫基金秘書處報案，懷疑有人利用虛假資料及文件，訛稱他們的商業地址有從事合資格業務，以圖騙取政府發放的一次性資助，其中涉及20個資助申請，包括7個零售業資助計劃(下稱零售業資助)及13個美容院、按摩院及派對房間資助計劃(下稱美容院資助)申請，涉及金額共約126萬港元。

港島總區重案組總督察許康傑表示，相關計劃要求申請人在指定日期前有獨立營運地址，並實質經營計劃範疇內的合資格業務。涉案申請人大多使用虛假資料及文件，聲稱有從事有關業務，惟申報地址實際上並無從事該些業務，或根本不存在任何業務。

警方經深入調查後，發現其中近半申請涉及虛報地址，當中有人利用住宅單位作登記地址，並從網上下載派對房照片，訛稱是自己經營以榨取資助，另有人利用同一地址，同時申請零售業資助及美容院資助，每宗申請涉款介乎3萬港元至10萬港元不等。

港島總區重案組探員於昨日(22日)及今日(23日)在全港多區展開行動，以涉嫌「詐騙」及「企圖詐騙」拘捕6男3女(24至63歲)，主要報稱為商人及無業人士，俱為涉案資助計劃申請人及業務負責人。警方在行動中同時搜查多個處所，檢獲一些商業文件、手機、電腦及銀行紀錄，並搜出經改動的商業登記證及營運照片。警方的行動仍在進行中，不排除之後有更多人被捕。

警方強調，相關資助計劃的目的是減輕受疫情影響行業的負擔，提供財政紓緩使其繼續經營，對不法之徒騙取資助予以強烈譴責，警方會就每一宗有問題申請作出深入追查，務求將所有犯案人士繩之於法。