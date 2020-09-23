名錶品牌涉擅自七折付租　業主入稟追討逾270萬元

瑞士鐘錶集團Swatch Group旗下高檔品牌寶珀（Blancpain）租用位於尖沙咀「1881 Heritage」商場的店舖，被業主指由去年12月起自行減租，未有按租約繳付全數租金，更在今年4月交回舖位。業主昨日（22日）入稟高院原訟庭，向Swatch Group追討未付的租金雜費逾276萬港元，以及其違反租約所造成的損失。

本案原告Flying Snow Limited在訴狀表示，它在2019年1月與被告The Swatch Group (Hong Kong) Limited簽訂3年租約，由2018年12月起，把1881 Heritage商場一個舖位和一個櫥窗租予被告。

租約訂明，由2019年12月起至2020年12月，月租為150萬港元。另外被告須支付管理費、宣傳費、差餉地租，平均每月約16萬港元。

原告表示，被告由2019年12月開始違反租約，在未經原告同意下自行減租，大約每月只繳付應付租金的70%。被告並在今年3月13日起停止在舖位營業，及在4月6日把舖位交回原告。

按原告計算，截至4月上半月，被告欠原告的應付款項金額超過276.7萬港元。另外由於被告違約，原告亦損失了未來的租金收入和把舖位回復原狀的費用。原告現要求被告支付上述款項及作出賠償。