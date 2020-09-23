馬道立稱法庭可被批評但須有理　學者轟本末倒置　政界指有因果

終審法院首席法官馬道立今(23日)發表長達14頁的聲明，回應社會上對法官量刑不公、爭議判詞等批評。馬道立強調法院及法官可以被批評，但批評必須有理可據、並有充分及恰當地理由，否則危害香港的法治，司法機構及其職能絕對不應該被政治化。他的聲明亦不支持設立量刑委員會。本港學者斥馬道立向大眾聲明、而不是對法官的行為做出指引，做法「很荒謬」，更指今日的果，皆因昔日的因，法院的行動造成今日的批評及惡果。

馬道立表示，判刑是一個法律問題，應按照法律原則予以決定。判刑是司法職能及程序的一部分，並非一個政治問題。任何一方對法院判處的刑罰不滿，應以上訴或覆核的形式尋求糾正，而律政司司長可基於幾個向上訴法庭申請覆核。這是糾正一項被視為不足或過重的刑罰的唯一恰當方法。

法院及法官誠然可以被批評，但批評必須有理可據、理由充分及恰當地提出，否則會損害公眾對司法的信心，最終危害香港的法治。司法機構及其職能絕對不應該被政治化。

學者陳偉強表示，馬道立向大眾發聲明的行為本末倒置、做法荒謬，正因法官判刑不能做到不偏不倚，社會及市民才有設立量刑委員會的訴求。若法院不改變現時的做法，無助加強社會對法庭的信心。