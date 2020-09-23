98%受訪街坊稱東涌街市物價貴　團體促建公眾街市

政府拖足2年，東涌建公營街市仍未有時間表。有民間團體早前向該區居民進行調查，98%受訪者認為區內街市物價昂貴，87%受訪者認為區內領展街市物價最貴，分別是富東街市及逸東街市。團體亦發現疫症爆發初期，區內肉類價格比一般市區貴一至兩倍，促請政府加快興建公營街市。

社區發展陣線在上月13日至31日向553名東涌居民進行調查，結果發現，不論是私營房屋的中產人士或公屋的基層受訪居民，均覺得東涌的領展街市物價最貴，63%受訪者認為兩個房屋署外判街市物價最便宜，但管理不善致售賣的貨品種類不足。

調查亦發現，超過一半受訪者不知道區內將會興建公眾街市，亦有95%受訪者認為政府需要推行措施解決居民買餸的困難。問到政府要做甚麼措施，有74%人指政府須加快興建永久臨時街市，70%人認為政府要解決外判街市管理問題。

東涌社區發展陣線組織幹事陳琬琳表示，一直有跟進區內物價高昂問題，疫症爆發初期，區內肉類價格比一般市區貴一至兩倍。團體期望政府能正視東涌居民需要，加快興建公營街市。由於早前估計東涌街市需時8至10年才落成，故促請政府在建成新街市前，先興建臨時街市，以紓緩物價高、選擇少的情況。