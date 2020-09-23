清潔工同工不同酬　請願促政府檢討工資水平

10多名清潔工人聯同區議員及工會代表，中午向房署請願。（團體提供）

為改善外判工的福利待遇，港府去年4月1日起改革外判合約制度，包括加入6%的合約酬金、「打風更」1.5倍計薪等。不過部分合約在改革前生效，令部分工人要待合約完結後才可受惠。天水圍天晴邨一眾工人正正未能受惠，與同區其他區的工人比較，工資落差超過3000港元。工人今早(23日)與工會請願，促政府檢討工資水平及延長抗疫津貼。

天晴邨10多名清潔工人聯同天水圍幾位區議員及清潔服務業職工會代表，中午向房署請願，要求檢討工資水平，增加及延長抗疫津貼。區議員郭文浩指出，目前天晴邨外判清潔工人的月薪僅為10,197港元，相較於天耀邨13,800港元、天慈邨13,200港元等鄰近屋邨的工資，落差超過3000港元，出現嚴重的同工不同酬。

郭文浩又指，加上疫情期間，清潔工作量大為增加，終於引發是次工人集體行動。他呼籲政府應該體恤清潔工人的辛勞，檢討天晴邨清潔工人的工資水平，以及延長抗疫津貼。

清潔服務業職工會總幹事杜振豪解釋，政府推出外判改革新措施後，新約的工人工資明顯增長，但舊約依然維持在低水平。天晴邨的服務合約於2019年4月1日生效，屬於最後一批舊約，直至2022年3月31日才約滿。他促請政府堵塞政策漏洞，以行政方式劃一新舊約工資。

有清潔工人表示，新冠肺炎疫情下清潔工的工作量因為房署頒布新的指引而倍增。無論清洗樓層、垃圾槽、大堂、大門的清洗均有嚴格規定。加上時值盛夏，在酷熱天氣下執行清潔工作，容易令工人出現勞損。