不滿處理社會運動手法　港人評政府表現創歷史新低

香港中文大學(中大)香港亞太研究所生活質素研究中心，今(23日)公布2019年「中大香港生活質素指數」，發現去年香港整體生活質素為101.39，比去年下跌3.38點，跌至歷史最低水平，其中經濟分類指數、言論自由指數及政府表現指數更下跌至有紀錄以來最低水平。

中心以電話調查的方式，在今年1月17日至23日，以隨機抽樣方式訪問逾800位18歲或以上香港居民。結果反映，言論自由指數跌至有紀錄以來最低水平，僅有3.47點，政府表現指數亦跌至3.45點，較去年的5.2點，跌1.75點。

香港中文大學社會工作學系副教授黃洪表示，指標反映香港生活質素自2017年開始呈現下降趨勢，情況更與2003年沙士相若。他又相信政府去年處理社會運動事件，為市民重要評分指標之一，相信有市民不滿政府做法，又認為市民開始未必敢就社會議題暢所欲言，擔心破壞大家之間感情，令到政府表現及言論自由的指數下跌。

「中大香港生活質素指數」由健康、社會、文化及休閒、經濟及環境，5個分類指數組成，其指標數值越高，代表表現越佳。