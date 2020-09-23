台版陳同佳尖沙咀劫案　二審維持原判囚10年10個月

台灣台中30歲男子林湯駿，早前在香港持氣槍打劫鐘錶店，盜走價值99萬港元名錶後逃回台灣。台灣法務部曾向港府提出司法互助請求遭拒，事件更有「台版陳同佳」案之稱。台灣高等法院台中分院周三（23日）二審，決定駁回林男上訴，以強盜罪將其判囚10年10個月。

高分院合議庭指，林男因賭博欠下巨額巨債，在去年10月7日持氣槍，前往位於香港尖沙咀的「經典時針」錶行搶劫，搶走店中2隻名錶，更以氣槍威脅職員逃逸。林男當日下午搭飛機返回台灣，並將手錶變賣。台灣刑事局在去年11月11日將其逮捕，在其寓所搜獲大量現金和多隻名錶。

在法庭二審期間，林男屢次以自己身為家中獨子、病父做手術、案件調查證據已完備等理由聲請保釋停止羈押，還表示家人已替他籌到30萬元新台幣（約8萬港元）保釋金，希望法院批准，但均被駁回。

法庭判決指，林男除搶劫香港錶行外，也於去年5月底搶奪日本京都的「瑞士鐘錶行」，以及在去年6月12日於新加坡遠東商業中心一錶行行劫。法官判刑時指，林男的行為對店家財產造成重大損失，嚴重危害當地治安與秩序，故駁回其上訴申請，維持一審判刑。