查冊公司前僱員涉開同名公司私下轉移生意　被廉署起訴

廉政公署今日(23日)落案起訴一名查冊公司前僱員，控告他涉嫌欺詐，向一間銀行訛稱其僱主更改了公司名稱，從而轉移其僱主的生意予自己的公司，而該兩間公司的名稱極為相似，涉款逾3.2萬港元。被告已獲准保釋，將於本周五(25日)在沙田裁判法院答辯。

被告李善倫(43)歲，為錦沛(商業資料)公司(Databank Research)的前銷售主任，被控一項欺詐罪名。

錦沛為本地持牌銀行，包括交通銀行(香港)有限公司，提供與公司註冊處和商業登記署有關的查冊服務。被告於2018年6月獨自成立Databank Services，該公司亦從事查冊業務。

控罪指被告涉嫌於2018年6月8日至10月4四日期間，向交銀香港虛假地表示錦沛將改名為Databank Services及錦沛將更換新網站。被告涉嫌意圖詐騙而誘使交銀香港聘請Databank Services向其提供服務，而導致他獲得利益，或錦沛蒙受不利。被告向該銀行作出的虛假陳述，據報招致服務費共逾3.2萬港元。