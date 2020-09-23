裝修工認毀交通燈判社服　同案改變主意認罪

去年8月5日有人發起全港「三罷」，並破壞交通燈及堵路等。兩名男子被指於當日清晨時分，在獅子山隧道公路近大圍路段剪毀交通燈電纜，因而被控一項刑事毀壞罪。其中一名被告早前在沙田法院承認控罪，今(23日)被判履行120小時社會服務令。而同案另一被告本不認罪，今亦改為認罪，續准保釋至10月14日量刑。

兩名被告分別是裝修工人辛惠霖(27歲)，及設計師王潤琦(31歲)。控罪指，二人於2019年8月5日，在獅子山隧道公路與大埔公路大圍段交界路口剪爛交通燈電纜。辛早承認控罪，王今亦認罪候判。

裁判官對辛惠霖判刑時指，被告毀壞公物，案情嚴重，案發時為香港正值相當困難的時刻，被告用錯方法來表達意見，對物品的毀壞程度亦不算低。惟考慮到事件不屬大規模破壞，亦沒有證據顯示會引致其他後果，而且被告認罪顯示真誠悔意，並已賠償了1.5萬元，遂接納報告建議，判他履行社會服務令。

而王潤琦認罪後，辯方求情指他為兼職導師及經營咖啡店，案發當日會合辛本打算進行一些工程，但因受社會環境影響，一時愚蠢犯事，而他當時只是幫忙把風，現已明白不應以犯法行為來表達意見。裁判將他的判刑押後，以待索閱社會服務令報告，並下令他賠償1.5萬元。