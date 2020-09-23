調查指全港有50.4萬名千萬富翁　近8成人看淡樓市

疫情打擊經濟，但本港擁有千萬元的富豪不跌反升。有銀行今日(23日)公布調查，指截至今年5月，全港擁有淨資產1千萬港元或以上的「千萬富翁」達50.4萬人，較19年度上升約2成，部分為家庭主婦，千萬富翁的淨資產值中位數為1700萬港元，但近8成千萬富翁看淡本港未來一年的樓市。

花旗銀行與香港大學科學研究中心合作進行「香港千萬富翁調查報告 2019／2020」，分別於去年11至12月及今年3月至5月兩段時間期間，透過電話訪問超過3500名年齡介乎21至79歲的香港居民，由受訪者估計自己的資產值。

調查發現，今年度全港有50.4萬名「千萬富翁」，佔全港人口的8.4%，較19年的41.3萬人上升2成，但較18年度的51.1萬人下跌，主要持有物業、股票及外幣、基金等；當中有10.6萬人擁有千萬港元或以上流動資產，較去年度上上升26%。另外，千萬富翁的淨資產值中位數為1700萬港元，當中平均年齡約57.5歲，54%為非在職人士，其中85%為退休人士，其餘15%為家庭主婦，在職人士最多為行政人員、專業人員等。

對於本港未來12個月的樓市，79%的千萬富翁認為樓價會下跌，與去年的72%相比，較多人看淡樓市。置業方面，認為沒有興趣入市或不是時機的千萬富翁分別為68%與46%，但亦有約1成人打算趁低入市。

被問到去年反修例示威與今年的疫情影響下，千萬富翁為何會有所上升，花旗香港零售銀行業務主管李貴莊表示，去年受制很多大環境的不穩定因素影響，令投資者對市場感悲觀，相反雖然今年的大市下跌，但基於其他國家亦大力救市，受市場氣氛影響下，投資者自然有樂觀心態，估計自己的身家亦較豐厚。