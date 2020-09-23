本港常鬧地荒　東方助全港覓地證「大把地用」

本港土地供應不足，港府卻經常被揭任由靚地荒廢，位於竹篙灣的香港迪士尼二期發展用地閒置10年，而東方報業集團（下稱「東方」）早前更證明本港其實「大把土地」可作發展。東方今年初動用人力物力，搜集資料並往現場航拍視察，找出港九新界多塊未納入發展的棕地、空置工廈及工業邨內閒置土地可作發展。

棕地問題一直備受關注，過去有團體發現不少棕地均在「曬太陽」，未有適切發展。其中本土研究社曾指新界有1023公頃棕地未納入發展。而環保團體綠色和平調查發現，發展約400公頃棕地，估算只需333億元造價，已可興建約14萬個公營單位。

另外，現時葵涌、長沙灣及新蒲崗等工業區許多舊式工廈已非從事工業用途，港府可重整及善用工業區和工業邨土地改成房屋用途。按照差餉物業估價署的資料，全港工廈空置總面積近103萬平方米。有關注工廈房屋問題的組織亦指出，政府雖鼓勵業主將工廈改作過渡性房屋，但誘因不足致參與率不高。

本港現時有三大工業邨，分別位於大埔、將軍澳和元朗。隨着工業式微，工業邨變得有名無實，部分更有大幅空置土地情況。據本年初香港科技園公司網站的資料，三大工業邨涉及閒置用地及廠房有逾19.5萬平方米，只要適當運用，極具發展潛力。另外，可將較小型的工業區移往大型工業邨內，騰出的工業區便可重組或重置作建屋用途。

市區重建亦是覓地另一出路，現時本港約一萬幢50年樓齡或以上的舊樓，估計至2046年有關數目高近三萬幢，佔全港樓宇數目的一半，不少舊區，如紅磡、土瓜灣及何文田等均舊樓林立，加快重建有助解決房屋問題。