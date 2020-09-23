文憑試下周一開始接受報名　若遇疫情暴動不保證考試如期舉行

考試及評核局今（23日）公布，明年文憑試將在下周一（28日）至下月19日接受學校考生及自修生報名。考評局在今個月修訂了考試規則，提到會盡可能按照相關考試時間表內的日期及時間舉辦各科考試，但並不保證全部考試會如期舉行，對於因大範圍傳染病或疫情、示威或暴動、社會動亂或公眾騷亂等，所引起的延誤、爭議，局方不會承擔任何責任。

考評局列舉多個情況，包括疫情、恐怖襲擊、示威、社會動亂、運輸其他公用事業的破壞、延誤、檢疫措施或規限等情況或原因引起的任何延誤、不履約、索賠、投訴或爭議，局方將不會承擔任何責任。

局方指，考生應自行負責取得整個考試期間有效的所須簽證、入境許可證等。於香港出現大範圍傳染病或疫情期間，考生須符合所有香港法例下的入境檢疫及隔離要求以參加考 試。考生本人亦應自行負責遵守任何適用的簽證或居留條件和檢疫要求等，如考生未能或難以履行或達至上述要求，考評局將不承擔任何責任。

政府亦曾研究一旦疫情惡化，或會取消文憑試。考評局亦在新考試規則提到，局方可自行酌情決定以其認為有需要或有利而適當的方式舉行考試，包括安排全體或個別考生改期、取消或改變整個或任何部分考試或評核模式，或拒絕、限制某部分考生參與考試，或於有需要時撤回他們的報考資格。

在上述任何情況下，考評局將不會承擔任何費用支出、退款或其他損失的責任。若整個考試或任何部分的考試取消，局方可自行酌情在扣除相關成本後退還全部或部分費用。

考評局早前亦公布明年的文憑試考試費將凍結，英文、中文及其他語言科目每科考試費為670港元，甲類及乙類其他科目每科考試費為448港元，而自修生報名費為514港元。