照顧者疫情下壓力大增斥政府無支援　當局認不理想承諾增服務名額

早前葵涌邨一名21歲智障青年遭母親勒斃，揭示照顧者支援不足的問題。立法會福利事務委員會今（23日）就事件召開特別會議，討論照顧者支援及殘疾人士住宿照顧服務有照顧者指出，智障人士輪候宿舍時間長達10多年，疫情下照顧者壓力大增，惟現時有關政策仍處於研究階段，對此感到失望。出席官員承認情況不理想，指會在未來5年間增設4400個康復服務名額。

社會工作者總工會外務副會長張志偉指出，葵涌倫常慘案只是冰山一角，相信社區有不少高危家庭，促請政府設立制度，以評估及識別出問題家庭，並為離開院舍的智障人士提供過渡安排和生涯規劃。照顧者林珍指，她的智障兒子認知能力有限，難以理解不能外出的原因，被阻止時更會發脾發及亂丢物品，亦試過「同佢鬥力」，壓力大增，要求政府提供緊急支援。

與會市民黃錦賓指，疫情下照顧者壓力大增，支援刻不容緩，但照顧者政策至今仍處於研究階段，對此感到失望，批評政府在「（照顧者）去到懸崖邊都唔拉住」，未來或會再次出現慘劇，屆時政府就是兇手。

議員麥美娟批評，政府在葵涌慘案爆發後才提供支援，當局如可及早關心並提供協助，應可避免慘劇發生。委員會主席鄺俊宇批評，港府現時坐擁8000億港元財政儲備，疫情下卻「零支援」照顧者；而且照顧者津貼僅得2400港元，批評金額微薄。

社會福利署副署長林嘉泰則指，將在明年第一季增加約40個住宿暫顧服務名額，並在未來5年間，為年滿15歲的殘疾人士增設4400個康復服務名額，包括1900個康復服務名額，以及2500個住宿服務名額。他又提到，署方未來半年會於殘疾人士康樂中心增加人手，以加強照顧者情緒支援。

勞工及福利局康復專員陳詠雯承認，殘疾人士宿位輪候時間長達10年不理想，已透過不同方法增加名額，政府已在規劃標準中，承諾為每1萬名成年殘疾人士提供36個名額。政府已委託香港理工大學作顧問展開政策研究，屆時會談及照顧者的定義，以及有關需求及期望，料明年年中會有初步結果。

另外，多名議員對勞工及福利局局長羅致光沒有出席會議感不滿，認為社會發生如此慘劇，問責官員卻不到場，批評當局不知所謂、麻木不仁。議員尹兆堅亦指，港府硬推「明日大嶼」等大型基建項目，把大筆公帑「倒落海」，質疑當局為何不把款額用作援助市民，譴責其制度官僚。陳詠雯表示，羅致光因有其他工作安排未能出席今次會議。

會議期間通過多項臨時動議，要求政府加強照顧者支援，包括引入個案管理制度，在各區設立服務中心及附設24小時緊急熱線，及要求教育局指示特殊學校評估及識別高風險學生等。